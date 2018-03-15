Великобритания готовит новый дипломатический удар по России, – The Independent

У Британии есть "план Б" на случай, если Москва продолжит против нее "жестокие и агрессивные действия".

Так, правительство Великобритании подготовило список с именами других российских дипломатов, которых вышлют, если Кремль "непропорционально" отреагирует на меры, объявленные Терезой Мэй против РФ в связи с отравлением двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Об этом сообщает The Independent со ссылкой на неназванных чиновников.

Хотя мы (Великобритания – "24") объявили ответ, дальнейшие варианты не исключаются. При необходимости могут быть задействованы экономические, дипломатические, законодательные меры и средства в области безопасности. Если мы не почувствуем, что предпринятые шаги не возымели должным образом и не изменили поведение Кремля – ​​мы снова изучим их и пересмотрим,

– отметил высокопоставленный источник.

Кроме этого, в отношении российских богачей будут начаты расследования, которые могут привести к обвинениям в финансовых преступлениях. Будут рассматривать и новые законы для противодействия шпионажу. Хотя вопрос о запуске Британией кибератак против России не рассматривается, но будут усилены имеющиеся меры по борьбе с российской пропагандой, говорится в статье.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом. Зато глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Впоследствии, 14 марта, Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля уволили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.