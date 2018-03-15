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Российским олигархам из окружения Путина грозят санкции от Великобритании

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Британия может ввести санкции против российских олигархов
Британия может ввести санкции против российских олигархов / Фото из открытых источников

В ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля коррумпированные россияне, которые своим богатством обязаны связям с президентом РФ Владимиром Путиным, могут стать мишенью британской полиции.

Об этом 15 марта заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, сообщает Reuters.

"Все хотят видеть, как одни из самых богатых людей, которые непосредственно связаны с Владимиром Путиным ... и чье состояние можно объяснить их отношениями с Владимиром Путиным – может так случиться, что правоохранительные органы, полиция смогут требовать объяснить происхождение этих средств и привлечь их к ответственности за вопиющие случаи коррупции", – сказал Джонсон.

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Кроме того, в своей колонке в The Washinhton Post глава британского МИД написал, что отравления в Солсбери Скрипаля – это "сигнал всем, кто проявляет несогласие в условиях репрессий в путинской России, которые усиливаются". По словам Джонсона, цель этой акции устрашения – показать людям, которые могут размышлять над тем, чтобы стать предателями или начать разделять другой набор ценностей, что Россия отомстит.

"Меседж однозначен: "Мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас", – написал британский министр.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского и британского военного разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В России традиционно открестились от этих подозрений.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Новости политики Новости России Великобритания Санкции Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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