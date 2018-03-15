Собчак требует санкций против "друзей Путина" из-за отравления Скрипаля

Кандидат на пост президента России Ксения Собчак высказалась за введение новых санкций в отношении Москвы в случае подтверждения подозрений о причастности России к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Об этом Собчак рассказала в интервью Bild, сообщает DW.

Отметим, что 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В России традиционно открестились от этих подозрений.

"Если за покушением с применением нервно-паралитического вещества стоит Москва, новые санкции Запада неизбежны", – отметила Собчак.

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При этом кандидат в президенты России высказалась за введение персональных ограничительных мер против "друзей Путина и коррумпированных государственных элит", а также концернов вроде "Роснефти" и "Газпрома".

Не должно быть санкций, которые снова коснутся только простого русского народа. Их надо ослаблять одновременно с усилением ограничительных мер против путинских элит,

– отметила Собчак.

В свою очередь политтехнолог штаба Собчак – Виталий Шкляров – предположил, что одной из штрафных мер мог бы стать отказ Германии от реализации проекта газопровода "Северный поток-2".

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"Это один из самых престижных проектов России, который позволяет Кремлю, с одной стороны, получать большие доходы от продажи газа, а с другой – шантажировать Восточную Европу с помощью сырьевых ресурсов", – констатировал Шкляров.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже.