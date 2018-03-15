Собчак вимагає санкцій проти "друзів Путіна" через отруєння Скрипаля

Кандидат на пост президента Росії Ксенія Собчак висловилася за введення нових санкцій щодо Москви в разі підтвердження підозр про причетність Росії до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля.

Про це Собчак розповіла в інтерв'ю Bild, повідомляє DW.

Зазначимо, що 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєний розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". В Росії традиційно відхрестилися від цих підозр.

"Якщо за замахом із застосуванням нервово-паралітичної речовини стоїть Москва, нові санкції Заходу неминучі", – зазначила Собчак.

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При цьому кандидат у президенти Росії висловилася за введення персональних обмежувальних заходів проти "друзів Путіна і корумпованих державних еліт", а також концернів на зразок "Роснефти" і "Газпрому".

Не повинно бути санкцій, які знову торкнуться тільки простого російського народу. Їх треба послаблювати одночасно з посиленням обмежувальних заходів проти путінських еліт,

– зазначила Собчак.

У свою чергу політтехнолог штабу Собчак – Віталій Шкляров – припустив, що одним зі штрафних заходів могла б стати відмова Німеччини від реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2".

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"Це один з престижних проектів Росії, який дозволяє Кремлю, з одного боку, отримувати більші прибутки від продажу газу, а з іншого – шантажувати Східну Європу за допомогою сировинних ресурсів", – констатував Шкляров.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві.