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Жиріновський довів Собчак до сліз в прямому ефірі: відео

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Жиріновський довів Собчак до сліз в прямому ефірі
Жиріновський довів Собчак до сліз в прямому ефірі

Кандидатка у президенти Росії Ксенія Собчак не стримала емоцій під час прямого ефіру та розплакалась на теледебатах.

Під час інциденту у студії бив присутній ще один кандидат в президенти Володимир Жиріновський, з яким Собчак вже мала конфлікти.

Під час дебатів кандидатка звинуватила своїх опонентів у "затиканні їй рота".

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"Ці люди перебивають тільки мене. Вони не перебивають нікого тут. Ось ця людина хамить тільки мені. Ось ця людина називає мене бл...дю і брудною відьмою на вашій програмі", – обурилась Собчак.

При цьому чути було, як її голос тремтів. В той час Жиріновський продовжував тиснути та ображати жінку.

В результаті Собчак не витримала і покинула програму, витираючи очі.

Собчак розплакалась в прямому ефірі

Теги: Новини Росії Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
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