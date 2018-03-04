У Москві на Ксенію Собчак напали з криками "Це за Жириновського"
На кандидата в президенти Росії Ксенію Собчак скоєно напад в центрі Москви.
Про це Ксенія Собчак повідомила на своїй сторінці у Twitter.
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"Щойно на мене напав чоловік. Штовхнув – я впала, облив чимось з криком "це за Жириновського". Викликали міліцію", – написала вона.
Як повідомляють РИА Новости напад стався на виході з Петровського під'їзного палацу, де проходив захід, присвячений дню народження Михайла Горбачова.
Нагадаємо, під час теледебатів між кандидатами в президенти РФ Ксенією Собчак та Володимиром Жиріновським відбувся конфлікт. У результаті якого Собчак вилила на Жиріновського стакан води.
Джерело: 24 Канал
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