У Москві на Ксенію Собчак напали з криками "Це за Жириновського"

На кандидата в президенти Росії Ксенію Собчак скоєно напад в центрі Москви.

Про це Ксенія Собчак повідомила на своїй сторінці у Twitter.

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"Щойно на мене напав чоловік. Штовхнув – я впала, облив чимось з криком "це за Жириновського". Викликали міліцію", – написала вона.

Як повідомляють РИА Новости напад стався на виході з Петровського під'їзного палацу, де проходив захід, присвячений дню народження Михайла Горбачова.

Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 березня 2018 р.

Нагадаємо, під час теледебатів між кандидатами в президенти РФ Ксенією Собчак та Володимиром Жиріновським відбувся конфлікт. У результаті якого Собчак вилила на Жиріновського стакан води.