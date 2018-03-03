Конфлікт Собчак і Жиріновського на Кремль ТБ отримав неочікуваний розвиток

Адвокати кандидатки у президенти Росії Ксенії Собчак подали заяву до Генеральної прокуратури на опального політика Володимира Жиріновського. Зокрема, вони просять порушити проти нього адміністративну справу.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Ксенії Собчак.

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28 лютого під час запису програми Володимира Соловйова на "Росії 1" Жиріновський дозволив собі публічно, в украй непристойній, в тому числі і нецензурній формі образити, тобто принизити честь і гідність кандидата на посаду президента Російської Федерації Ксенії Собчак. Зокрема, з вуст Жиріновського на адресу Собчак за присутності інших кандидатів в президенти РФ і ведучого програми пролунали такі лайливі слова. Це було слово "ідіотка", що, відповідно до словника Ожегова, означає "дурна людина, тупиця (лайливе слово)". А також "огидна сука" — це словосполучення, відповідно до словника Ожегова, означає "негідник, який викликає огиду (лайливе слово)",

— зазначають у команді політикині.

За словами адвоката Костянтина Добриніна, вся "ця лайка високопоставленого діяча транслювалася в телевізійному ефірі та згодом була розтиражованою ЗМІ та в інтернеті, ставши надбанням багатомільйонної глядацької та читацької аудиторії".

"Згідно з Конституцією, кожен громадянин РФ має право на захист своєї честі та доброго імені, які охороняються державою. При цьому всі, без будь-якого винятку, є рівними перед законом і судом. Зараз є всі підстави вважати, що описані вище дії Жиріновського містять склад адміністративного правопорушення, передбаченого законом: образа, що міститься в публічному виступі або в засобах масової інформації", — підкреслює правозахисник.

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До слова, у заяві, яку було направлено генеральному прокурору РФ Юрію Чайці, Добринін вказав на особливий статус Жиріновського.

"Невідомо та не має значення, з якої причини Жиріновський уявив себе "більш рівним", аніж інші, і дозволив собі публічно ображати іншу людину в телевізійному ефірі. Можливо, відчуття вседозволеності та безкарності сформувалися, а також розвинулись у нього в силу особливого правового статусу, яким він володіє протягом тривалого часу. Проте щиро сподіваюся, що йому нададуть можливість особисто пояснити свою поведінку, яка виходить далеко за рамки дозволеного законом , а також понести за нього встановлену законом відповідальність під час майбутнього провадження за адміністративною справою, яку буде порушено Вашим рішенням", – зазначив у зверненні адвокат.