Собчак і Жиріновський знову посварилися на росТБ: відома причина

Кандидати на пост президента Російської Федерації телеведуча Ксенія Собчак і лідер ЛДПР Володимир Жиріновський знову влаштували сварку під час телевізійних передвиборчих дебатів, приводом для якої послужили їхні родинні зв’язки.

Відповідне відео з'явилося в мережі.

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"Якби залишився Радянський Союз, ні я, ні він (син Жириновського Ігор Лебедєв – "24") ніким б не стали. Ну, якщо ви зруйнували країну, це ж вакансії і заходь, бери, все що хочеш", – заявив опальний політик.

У відповідь на це, Собчак дорікнула Жиріновському в тому, що він "просуває" свого сина.

"А вам що, не ваш покійний тато дорогу відкрив, чи що, га?" – дорікнув телеведучій лідер ЛДПР.

На цьому їх словесна перепалка не закінчилася. У своїй промові Собчак зробила акцент на тому, що "з такою системою молодим ніколи не дають жодного шансу".

"Нам весь час показують одних і тих же людей похилого віку, які виконують роль статистів на цих виборах", – наголосила вона.

"Особливо її мама. Хто її сенатором зробив?" – обурився Жиріновський.

Нагадаємо, 28 лютого під час теледебатів між кандидатами в президенти РФ Ксенією Собчак та Володимиром Жиріновським відбувся конфлікт. Так, опальний політик обматюкав світську левицю, в результаті чого Собчак вилила на Жиріновського стакан води.