Собчак и Жириновский снова поссорились на росТВ: известна причина

Кандидаты на пост президента Российской Федерации телеведущая Ксения Собчак и лидер ЛДПР Владимир Жириновский вновь устроили ссору во время телевизионных предвыборных дебатов, поводом для которой послужили их родственные связи.

Соответствующее видео появилось в сети.

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"Если бы остался Советский Союз, ни я, ни он (сын Жириновского Игорь Лебедев – "24") никем бы не стали. Ну, если вы разрушили страну, это же вакансии, и заходи, бери, все что хочешь", – заявил опальный политик.

В ответ на это Собчак упрекнула Жириновского в том, что он "продвигает" своего сына.

"А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл что ли, а?" – упрекнул телеведущую лидер ЛДПР.

На этом их словесная перепалка не закончилась. В своей речи Собчак сделала акцент на том, что "с такой системой молодым никогда не дают никакого шанса".

"Нам все время показывают одних и тех же людей пожилого возраста, которые выполняют роль статистов на этих выборах", – подчеркнула она.

"Особенно ее мама. Кто ее сенатором сделал?" – возмутился Жириновский.

Напомним, 28 февраля во время теледебатов между кандидатами в президенты РФ Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел конфликт. Так, опальный политик обматерил светскую львицу, в результате чего Собчак вылила на Жириновского стакан воды.