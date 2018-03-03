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Конфликт Собчак и Жириновского на Кремль ТВ получил неожиданное развитие

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Ксения Собчак и Владимир Жириновский
Ксения Собчак и Владимир Жириновский / Соцсети

Адвокаты кандидата в президенты России Ксении Собчак подали заявление в Генеральную прокуратуру на опального политика Владимира Жириновского. В частности, они просят возбудить против него административное дело.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Ксении Собчак.

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28 февраля во время записи программы Владимира Соловьева на "России 1" Жириновский позволил себе публично, в крайне непристойной, в том числе и нецензурной форме оскорбить, то есть унизить честь и достоинство кандидата на должность Президента Российской Федерации Ксении Собчак. В частности, из уст Жириновского в адрес Собчак в присутствии других кандидатов в президенты РФ и ведущего программы прозвучали такие бранные слова. Это было слово "идиотка", что, согласно словарю Ожегова, означает "глупый человек, тупица (ругательное слово)". А также "отвратительная сука" – это словосочетание, согласно словарю Ожегова, означает "негодяй, который вызывает отвращение (ругательное слово)",
– отмечают в команде политика.

По словам адвоката Константина Добрынина, вся "эта брань высокопоставленного деятеля транслировалась в телевизионном эфире и впоследствии была растиражирована СМИ и в интернете, став достоянием многомиллионной зрительской и читательской аудитории".

"В соответствии с Конституцией, каждый гражданин РФ имеет право на защиту своей чести и доброго имени, которые охраняются государством. При этом все, без всякого исключения, равны перед законом и судом. Сейчас есть все основания полагать, что описанные выше действия Жириновского содержат состав административного правонарушения, предусмотренного законом: оскорбление, содержащееся в публичном выступлении или в средствах массовой информации", – подчеркивает правозащитник.

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К слову, в заявлении, которое было направлено генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, Добрынин отметил особый статус Жириновского.

"Неизвестно и не имеет значения, по какой причине Жириновский представил себя "более равным", чем другие, и позволил себе публично оскорблять другого человека в телевизионном эфире. Возможно, ощущение вседозволенности и безнаказанности сформировались, а также развились у него в силу особого правового статуса, которым он владеет в течение длительного времени. Однако искренне надеюсь, что ему предоставят возможность лично объяснить свое поведение, которое выходит далеко за рамки дозволенного законом, а также понести за него установленную законом ответственность в ходе предстоящего производства по административному делу, которое будет возбуждено Вашим решением", – отметил в обращении адвокат.

Напомним, 28 февраля во время теледебатов между кандидатами в президенты РФ Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел конфликт. Так, опальный политик обматерил светскую львицу, в результате чего Собчак вылила на Жириновского стакан воды.

Теги: Новости политики Новости России Скандал Владимир Жириновский Ксения Собчак
Источник: 24 Канал
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