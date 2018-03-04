В Москве на Ксению Собчак напали с криками "Это за Жириновского"
На кандидата в президенты России Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы.
Об этом Ксения Собчак сообщила на своей странице в Twitter.
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"Только что на меня напал человек. Толкнул – я упала, облил чем-то с криком "это за Жириновского". Вызвали милицию", – написала она.
Как сообщает РИА Новости нападение произошло на выходе из Петровского подъездного дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева.
Напомним, во время теледебатов между кандидатами в президенты РФ Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел конфликт. В результате которого Собчак вылила на Жириновского стакан воды.
Источник: 24 Канал
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