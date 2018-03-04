В Москве на Ксению Собчак напали с криками "Это за Жириновского"

На кандидата в президенты России Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы.

Об этом Ксения Собчак сообщила на своей странице в Twitter.

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"Только что на меня напал человек. Толкнул – я упала, облил чем-то с криком "это за Жириновского". Вызвали милицию", – написала она.

Как сообщает РИА Новости нападение произошло на выходе из Петровского подъездного дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева.

Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 березня 2018 р.

Напомним, во время теледебатов между кандидатами в президенты РФ Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел конфликт. В результате которого Собчак вылила на Жириновского стакан воды.