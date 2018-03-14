Жириновский довел Собчак до слез в прямом эфире: видео

Кандидат в президенты России Ксения Собчак не сдержала эмоций во время прямого эфира и расплакалась на теледебатах.

Во время инцидента в студии присутствовал еще один кандидат в президенты Владимир Жириновский, с которым Собчак уже имела конфликты.

Во время дебатов кандидат обвинила своих оппонентов в "затыкании ее рта".

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"Эти люди перебивают только меня. Они не перебивают никого здесь. Вот этот человек хамит только мне. Вот этот человек называет меня бл ... дью и грязной ведьмой на вашей программе", – возмутилась Собчак.

При этом слышно, как ее голос дрожал. В то время Жириновский продолжал давить и оскорблять женщину.

В результате Собчак не выдержала и покинула программу, вытирая глаза.

Собчак розплакалась в прямому ефірі