Поспред Росії при ООН пригрозив відповіддю на ультиматум Британії

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя під час екстреного засідання Радбезу заявив, що Великобританія повинна надати матеріальні докази російського сліду в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Він також пригрозив відповіддю Росії на ультиматум Великобританії.

"Від нас вимагають зізнатися в злочині протягом 24 годин. Ми не дозволимо розмовляти з нами мовою ультиматумів. Попереджаємо, все це не залишиться без відповіді. Ми вимагаємо пред'явити матеріальні докази російської причетності", – заявив Небензя.

За його словами, така поведінка Британії - "нагнітання істерики" та "інформаційна війна".

Великобританія офіційно підтвердила застосування в отруєнні Скрипаля нервово-паралітичного газу "Новачок". При цьому представник Росії заперечує розробку цієї речовини в Росії. Він переконує, що цю "хімічну формулу" також знають в Британії і США.

"Ми готові до розслідування, нам нема чого боятися і приховувати. Також пропонуємо звертатися до технічного секретарю ОЗХЗ (Організація із заборони хімічної зброї) в проведенні незалежного лабораторного аналізу", – сказав Небензя.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві.