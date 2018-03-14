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Поспред России при ООН пригрозил ответом на ультиматум Британии

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Василь Небензя
Василь Небензя / Фото из свободных источников

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время экстренного заседания Совбеза заявил, что Великобритания должна предоставить материальные доказательства российского следа в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Он также пригрозил ответом России на ультиматум Великобритании.

"От нас требуют признаться в преступлении в течение 24 часов. Мы не позволим разговаривать с нами на языке ультиматумов. Предупреждаем, все это не останется без ответа. Мы требуем предъявить материальные доказательства российской причастности", – заявил Небензя.

По его словам, такое поведение Великобритании – "нагнетание истерики" и "информационная война".

Великобритания официально подтвердила применение в отравлении Скрипаля нервно-паралитического газа "Новичок". При этом представитель России отрицает разработку этого вещества в России. Он утверждает, что эту "химическую формулу" также знают в Великобритании и США.

"Мы готовы к расследованию, нам нечего бояться и скрывать. Также предлагаем обратится к техническому секретарю ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) в проведении независимого лабораторного анализа", – сказал Небензя.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Новости России
Источник: 24 Канал
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