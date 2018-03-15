Російським олігархам з оточення Путіна загрожують санкції від Британії

У відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля корумповані росіяни, які своїм багатством зобов'язані зв'язкам із президентом РФ Володимиром Путіним, можуть стати мішенню британської поліції.

По це 15 березня заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, повідомляє Reuters.

"Всі хочуть бачити, як одні з найбагатших людей, які безпосередньо пов'язані з Володимиром Путіним... і чиє багатство можна пояснити їх відносинами з Володимиром Путіним – може так трапитися, що правоохоронні органи, поліція зможуть вимагати пояснити походження цих коштів і притягнути їх до відповідальності за кричущі випадки корупції", – сказав Джонсон.

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Окрім того, у своїй колонці в The Washinhton Post глава британського МЗС написав, що отруєння в Солсбері Скрипаля – це "сигнал всім, хто проявляє незгоду в умовах репресій в путінській Росії, які посилюються". За словами Джонсона, мета цієї акції залякування –показати людям, які можуть роздумувати над тим, щоб стати зрадниками або почати розділяти інший набір цінностей, що Росія помститься.

"Меседж однозначний: "Ми знайдемо вас, ми спіймаємо вас, ми вб'ємо вас", – написав британський міністр.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського та британського військового розвідника Сергія Скрипаля і його 33-річну доньку Юлію. 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєний розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". В Росії традиційно відхрестилися від цих підозр.