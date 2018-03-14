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Отравление Скрипаля: Великобритания высылает российских дипломатов и не хочет видеть Лаврова

15:48, сегодня 535 Читати новину українською

Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед британским парламентом.

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"Согласно Венской конвенции мы высылаем из страны 23 дипломатов, которые были определены как российские разведчики. Они имеют неделю, чтобы покинуть страну", — сказала Мэй

Речь идет о людях, которые, по данным Великобритании, работают на российскую разведку.

"С помощью этой высылки мы на годы разрушим возможности российской разведки в Великобритании", заявила Мэй.

Также Великобритания решила заморозить все запланированные контакты с Россией на высшем уровне. Отменяется визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова в Лондон. Также официальный Лондон объявил бойкот Чемпионату мира по футболу в России.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Теги: Великобритания Отравление Сергея Скрипаля Новости политики Новости России Тереза Мэй Сергей Лавров
Источник: 24 Канал
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