Отравление Скрипаля: Великобритания высылает российских дипломатов и не хочет видеть Лаврова
Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед британским парламентом.
Читайте также: Из-за отравления Скрипаля Великобритания созывает срочную встречу Совета Безопасности ООН
"Согласно Венской конвенции мы высылаем из страны 23 дипломатов, которые были определены как российские разведчики. Они имеют неделю, чтобы покинуть страну", — сказала Мэй
Речь идет о людях, которые, по данным Великобритании, работают на российскую разведку.
"С помощью этой высылки мы на годы разрушим возможности российской разведки в Великобритании", — заявила Мэй.
Также Великобритания решила заморозить все запланированные контакты с Россией на высшем уровне. Отменяется визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова в Лондон. Также официальный Лондон объявил бойкот Чемпионату мира по футболу в России.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.