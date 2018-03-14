Из-за отравления Скрипаля Великобритания созывает срочную встречу Совета Безопасности ООН

Великобритания созывает срочную встречу Совета Безопасности ООН для обсуждения вопроса отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля в городе Солсбери.

Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что Россия так и не отреагировала на призыв Терезы Мэй дать объяснения, какое произведенное в РФ вещество было использовано против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.