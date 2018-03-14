Через отруєння Скрипаля Великобританія скликає термінову зустріч Ради Безпеки ООН

Великобританія скликає термінову зустріч Ради Безпеки ООН для обговорення питання отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля у місті Солсбері.

Про це повідомляє BBC.

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Зазначається, що Росія так і не відреагувала на заклик Терези Мей дати пояснення, яка вироблена в РФ речовина була використана проти Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Нагадаємо, 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. Того ж дня Мей в ультимативній формі зажадала від Москви до кінця 13 березня пояснень у зв'язку з інцидентом.

В свою чергу, глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.