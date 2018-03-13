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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН

Москва відповіла на ультиматум Лондона через отруєння Скрипаля

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Сергій Лавров
Сергій Лавров / Фото з вільних джерел

Росія не буде відповідати на запити Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля, поки російській стороні не нададуть доступ до матеріалів справи.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Він пояснив, що Москва вимагає доступ до отруйної речовини, яка була використана проти Скрипаля. Росія вже просила про нього, але отримала відмову.

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Глава МЗС зауважив, що згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї Лондон повинен був звернутися до Москви і дати їй 10 днів на відповідь.

Лавров додав, що Москва зажадала доступ в зв'язку з тим, що отруєна дочка Сергія Скрипаля Юлія є громадянкою Росії. Чи є російський паспорт у Сергія Скрипаля, він не уточнив.

Нагадаємо, 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. 13 березня у США вирішили підтримати Британію, також Тереза Мей домовилася з Президентом Франції Емануель Макрон співпрацювати у розслідуванні.

Теги: Великобританія Новини Росії Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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