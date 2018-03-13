Британія і Франція домовились співпрацювати у розслідуванні справи Скрипаля

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей та Президент Франції Емануель Макрон домовилися співпрацювати у розслідуванні справи Скрипаля.

Про це повідомили в прес-службі британської прем’єрки.

Крім того у британському МЗС працюють над аналогом закону Магнітського, яким можуть ввести санкції проти 49 громадян Росії.

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Тереза Мей заявила, що Сергія Скрипаля отруїли нервово-паралітичною речовиною під назвою "Новічок", яка походить із Росії. Наразі слідчі з’ясовують, чи отруєння було безпосередньо за наказом Кремля, чи це треті особи вивезли отруту з російських складів, щоб використати для нападу на екс-розвідника.

Тереза Мей попередила: якщо російський посол сьогодні не надасть "надійного пояснення", то завтра парламент Британії може ввести санкції проти Кремля. Поки що Сергій Скрипаль і його донька залишаються у комі. Поліцейський, який їх виявив, теж перебуває у шпиталі. Його стан кращий: він при тямі і може говорити.