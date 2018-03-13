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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТИЛЛЕРСОН ВЛАДИМИР РУБАН

Великобритания и Франция договорились сотрудничать в расследовании дела Скрипаля

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Тереза Мэй и Эмануэль Макрон
Тереза Мэй и Эмануэль Макрон / 24 Канал

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и Президент Франции Эммануэль Макрон договорились сотрудничать в расследовании дела Скрипаля.

Об этом сообщили в пресс-службе британского премьера.

Кроме того в британском МИД работают над аналогом закона Магнитского, которым могут ввести санкции против 49 граждан России.

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Тереза Мэй заявила, что Сергея Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок", которое происходит из России. Сейчас следователи выясняют, было ли отравление непосредственно по приказу Кремля, или это третьи лица вывезли яд с российских складов, чтобы использовать для нападения на экс-разведчика.

Тереза Мэй предупредила: если российский посол сегодня не предоставит "надежного объяснения", то завтра парламент Британии может ввести санкции против Кремля. Пока Сергей Скрипаль и его дочь остаются в коме. Полицейский, который их обнаружил, тоже находится в госпитале. Его состояние лучше: он в сознании и может говорить.

Теги: Великобритания Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Тереза Мэй Новости Франции Эммануэль Макрон
Источник: 24 Канал
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