Великобритания и Франция договорились сотрудничать в расследовании дела Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и Президент Франции Эммануэль Макрон договорились сотрудничать в расследовании дела Скрипаля.

Об этом сообщили в пресс-службе британского премьера.

Кроме того в британском МИД работают над аналогом закона Магнитского, которым могут ввести санкции против 49 граждан России.

Читайте также: Британия может нанести кибератаки России в ответ на отравление Скрипаля

Тереза Мэй заявила, что Сергея Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок", которое происходит из России. Сейчас следователи выясняют, было ли отравление непосредственно по приказу Кремля, или это третьи лица вывезли яд с российских складов, чтобы использовать для нападения на экс-разведчика.

Тереза Мэй предупредила: если российский посол сегодня не предоставит "надежного объяснения", то завтра парламент Британии может ввести санкции против Кремля. Пока Сергей Скрипаль и его дочь остаются в коме. Полицейский, который их обнаружил, тоже находится в госпитале. Его состояние лучше: он в сознании и может говорить.