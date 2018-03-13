Британия может нанести России кибератаку в ответ на отравление Скрипаля

В ответ на отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля, который работал на британские спецслужбы, и его дочери Юлии официальный Лондон может осуществить кибератаку против России.

Об этом заявила глава МВД Великобритании Эмбер Радд, сообщает Times.

Отметим, что 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом.

Собеседники издания в правительстве отмечают, что хакерская атака выглядит наиболее приемлемой мерой. В частности, по данным Times, британская сторона может атаковать российские правительственные сайты, а также порталы, которые распространяют фейковые новости, и так называемые "фабрики троллей".

К слову, после того, как в Великобритании заявили, что Россия "вероятно несет ответственность за отравление Скрипаля", в США решили поддержать ее в расследовании этого дела. Однако ушли от ответа на вопрос о причастности к этому России.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.