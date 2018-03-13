10:52
13 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
  • пятница
    2°C -3°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин
Вєсті Кремля
22:29, 12 марта
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, 12 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН

Отравление разведчика Скрипаля: стала известна реакция США на причастность России

358 Читати новину українською
Белый дом
Белый дом

После того, как в Великобритании заявили, что Россия "вероятно несет ответственность за отравление Скрипаля", в США решили поддержать ее в расследовании этого дела. Однако ушли от ответа на вопрос о причастности к этому России.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: либо непосредственно, либо опосредованно.

Читайте также: Спецслужбы могли сделать "подарок" Путину, – эксперт о покушении на Скрипаля

В США решили воздержаться от критических заявлений об участии России в этом вопросе. Так, во время пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс осудила попытку отравления Скрипаля и выразила слова поддержки другим лицам, которые при этом пострадали.

Однако когда ей задали прямой вопрос, считают в США причастным к этому Россию, Сандерс так и не ответила на вопрос, избежав прямого ответа. Она заявила, что "Великобритания все еще обрабатывает некоторые детали относительно этого случая", и заверила в поддержке в этом расследование.

Читайте также: В России спрогнозировали последствия обвинений Британии по поводу отравления Скрипаля

Стоит отметить, что Лондон дал Кремлю 36 часов для дачи объяснений, а если они не предоставят убедительных доказательств, Великобритания будет готова приравнять отравления Скрипаля к применению силы на своей территории. В МИД России в свою очередь такие слова назвали "цирковым шоу" и "новыми сказками".

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ Россию, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук