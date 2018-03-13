Отравление разведчика Скрипаля: стала известна реакция США на причастность России

После того, как в Великобритании заявили, что Россия "вероятно несет ответственность за отравление Скрипаля", в США решили поддержать ее в расследовании этого дела. Однако ушли от ответа на вопрос о причастности к этому России.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: либо непосредственно, либо опосредованно.

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В США решили воздержаться от критических заявлений об участии России в этом вопросе. Так, во время пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс осудила попытку отравления Скрипаля и выразила слова поддержки другим лицам, которые при этом пострадали.

Однако когда ей задали прямой вопрос, считают в США причастным к этому Россию, Сандерс так и не ответила на вопрос, избежав прямого ответа. Она заявила, что "Великобритания все еще обрабатывает некоторые детали относительно этого случая", и заверила в поддержке в этом расследование.

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Стоит отметить, что Лондон дал Кремлю 36 часов для дачи объяснений, а если они не предоставят убедительных доказательств, Великобритания будет готова приравнять отравления Скрипаля к применению силы на своей территории. В МИД России в свою очередь такие слова назвали "цирковым шоу" и "новыми сказками".

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ Россию, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.