Отруєння розвідника Скрипаля: стала відома реакція США на причетність Росії

Після того, як у Великобританії заявили, що Росія "імовірно несе відповідальність за отруєння Скрипаля", в США вирішили підтримати її у розслідуванні цієї справи. Однак уникли відповіді на питання щодо причетності до цього Росії.

Нагадаємо, 12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано.

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У США вирішили утриматися від критичних заяв щодо участі Росії у цьому питання. Так, під час прес-конференції речниця Білого дому Сара Сандерс засудила спробу отруєння Скрипаля та висловила слова підтримки іншим особам, які при цьому постраждали.

Однак коли їй задали пряме питання, чи вважають у США причетним до цього Росію, Сандерс так і не відповіла на питання, уникнувши прямої відповіді. Вона заявила, що "Великобританія все ще опрацьовує деякі деталі щодо цього випадку", і запевнила у підтримці щодо цього розслідування.

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Варто зазначити, що Лондон дав Кремлю 36 годин для дачі пояснень, а якщо вони не нададуть переконливих доказів, Британія буде готовою прирівняти отруєння Скрипаля до застосування сили на своїй території. У МЗС Росії своєю чергою такі слова назвали "цирковим шоу" та "новими казками".

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.