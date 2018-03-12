Спецслужби могли зробити "подарунок" Путіну, – експерт про замах на Скрипаля

Путін у відносинах із Заходом використовує метод батога і пряника – переговорна дипломатія з одночасною демонстрацією своєї сили. Це і погрози Путіна новою ядерною зброєю, і замах на екс-розвідника Скрипаля.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Ситуація, вважає експерт, складна і заплутана. З точки зору раціональної поведінки – якби всі накази віддавалися тільки Путіним, то зараз замах на Скрипаля, в чому підозрюються російські спецслужби, не вигідний главі РФ. І проблема навіть не у виборах президента РФ, які відбудуться 18 березня.

Якраз на виборах президента замах на Скрипаля можна було б використовувати Путіну, показавши, що зрадників "мочать" і за межами країни. І це відповідає світогляду Путіна. Він в інтерв'ю весь час говорить, що зрадники або вмирають від алкоголю, або на задвірках. Загальнополітична установка спецслужбам йде від самого Путіна – карати зрадників, і це реалізується, зокрема, по Литвиненку і Скрипалю,

– зазначає Фесенко.

Але, наголошує він, перед Чемпіонатом світу з футболу і за нинішньої дипломатичної гри Путіна із Заходом замах на вбивство не потрібен президенту РФ. Тому Фесенко не виключає певної інерції роботи спецслужб, яким сам Путін дав установку: карати зрадників. І вони цим займаються, не звертаючи уваги на політичний контекст.

"Спецслужби вирішують свою локальну задачу, яка не дуже відповідає державним інтересам. Виконавці діють у рамках своєї логіки. Може, вони таким чином хотіли Путіну "подарунок" зробити, показати успіхи свого відомства. А те, що ці успіхи можуть створити проблеми іншому – дипломатичному відомству, вони не думають", – наголошує Володимир Фесенко.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Росія, найімовірніше, є причетною до отруєння колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, однак остаточно розслідування ще не завершено. Великобританія чекає від Росії пояснень до кінця дня 13 березня.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.

Хто такий Олександр Литвиненко? Працівник радянських і російських спецслужб, згодом політичний емігрант, опонент уряду Путіна. Помер в одному з британських шпиталів від отруєння полонієм. За версією слідства, до його смерті причетні російські спецслужби.