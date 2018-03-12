Спецслужбы могли сделать "подарок" Путину, – эксперт о покушении на Скрипаля

Путин в отношениях с Западом использует метод кнута и пряника – переговорная дипломатия с одновременной демонстрацией своей силы. Это и угрозы Путина новым ядерным оружием, и покушение на экс-разведчика Скрипаля.

Такое мнение сайту "24" высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Ситуация, считает эксперт, сложная и запутанная. С точки зрения рационального поведения – если бы все приказы отдавались только Путиным, то сейчас покушение на Скрипаля, в котором подозреваются российские спецслужбы, не выгодно главе РФ. И проблема даже не в выборах президента РФ, которые состоятся 18 марта.

Именно на выборах президента покушение на Скрипаля можно было бы использовать Путину, показав, что предателей "мочат" и за пределами страны. И это соответствует мировоззрению Путина. Он в интервью все время говорит, что предатели или умирают от алкоголя, или на задворках. Общеполитическая установка спецслужбам идет от самого Путина – наказывать предателей, и это реализуется, в частности, по Литвиненко и Скрипалю,

– отмечает Фесенко.

Но, отмечает он, перед Чемпионатом мира по футболу и при нынешней дипломатической игре Путина с Западом покушение на убийство не нужно президенту РФ. Поэтому Фесенко не исключает определенной инерции работы спецслужб, которым сам Путин дал установку: наказывать предателей. И они этим занимаются, не обращая внимания на политический контекст.

"Спецслужбы решают свою локальную задачу, которая не очень соответствует государственным интересам. Исполнители действуют в рамках своей логики. Может, они таким образом хотели Путину "подарок" сделать, показать успехи своего ведомства. А то, что эти успехи могут создать проблемы другому – дипломатическому ведомству, они не думают", – отмечает Владимир Фесенко.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, является причастной к отравлению бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля, однако окончательно расследование еще не завершено. Великобритания ждет от России объяснений до конца дня 13 марта.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Кто такой Александр Литвиненко? Работник советских и российских спецслужб, впоследствии политический эмигрант, оппонент правительства Путина. Умер в одном из британских госпиталей от отравления полонием. По версии следствия, до смерти причастны российские спецслужбы.