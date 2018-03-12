У Росії спрогнозували наслідки обвинувачень Британії щодо отруєння Скрипаля

У Раді Федераці Росії вважають, що заяви прем'єр-міністра Великої Британії Теризи Мей, що Кремль, найімовірніше, є причетним до отруєння колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, можуть призвести до розірвання дипломатичних взаємин між країнами.

Таку заяву зробив ветеран Служби зовнішньої розвідки та сенатор Ігор Морозов, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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"Прецедентів подібного політичного тиску та шантажу обмаль, і всі вони закінчувалися одним — розривом дипломатичних взаємин або їхнім обмеженням у вигляді відкликання послів", — зауважив представник Ради безпеки РФ.

Як підкреслив політик, відповідно до ситуації, що склалася, до відкликання посла може вдатися як Росія, так і Великобританія.

"Британці мають знати, що натраплять на дуже жорстку відповідь з боку Росії. Наша позиція буде стриманою, адекватною, але жорсткою. Ми подивимося, який буде хід з боку Лондона, і адекватно відповімо на цей виклик", — констатував Морозов.

Нагадаємо, 12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано. Відтак, Лондон дав Кремлю 36 годин для дачі пояснень, а якщо вони не нададуть переконливих доказів, Британія буде готовою прирівняти отруєння Скрипаля до застосування сили на своїй території.