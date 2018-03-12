В России спрогнозировали последствия обвинений Британии по поводу отравления Скрипаля

В Совете Федерации России считают, что заявления премьер-министра Великобритании Теризи Мэй, что Кремль, скорее всего, причастен к отравлению бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля, могут привести к разрыву дипломатических отношений между странами.

Такое заявление сделал ветеран Службы внешней разведки и сенатор Игорь Морозов, передает информационное агентство "РИА Новости".

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"Прецедентов подобного политического давления и шантажа немало, и все они заканчивались одним — разрывом дипломатических отношений или их ограничением в виде отзыва послов", — отметил представитель Совета безопасности РФ.

Как подчеркнул политик, согласно сложившейся ситуации, к отзыву посла может прибегнуть как Россия, так и Великобритания.

"Британцы должны знать, что натолкнутся на очень жесткий ответ со стороны России. Наша позиция будет сдержанной, адекватной, но жесткой. Мы посмотрим, какой будет ход со стороны Лондона, и адекватно ответим на этот вызов", — констатировал Морозов.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: или непосредственно, или опосредованно. Следовательно, Лондон дал Кремлю 36 часов для дачи объяснений, а если они не предоставят убедительных доказательств, Британия будет готова приравнять отравления Скрипаля к применению силы на своей территории.