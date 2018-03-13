Британія може завдати Росії кібератаки у відповідь на отруєння Скрипаля

У відповідь на отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля, який працював на британські спецслужби, та його доньки Юлії офіційний Лондон може здійснити кібератаку проти Росії.

Про це заявила глава МВС Британії Ембер Радд, повідомляє Times.

Зазначимо, що 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною.

Співрозмовники видання в уряді зазначають, що хакерська атака виглядає найбільш прийнятним заходом у відповідь. Зокрема, за даними Times, британська сторона може атакувати російські урядові сайти, а також портали, які поширюють фейкові новини, і так звані "фабрики тролів".

До слова, після того, як у Великобританії заявили, що Росія "імовірно несе відповідальність за отруєння Скрипаля", у США вирішили підтримати її у розслідуванні цієї справи. Однак уникли відповіді на питання щодо причетності до цього Росії.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.