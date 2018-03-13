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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН

У Росії сповістили про долю їхніх нервово-паралітичних газів, якими могли отруїти Скрипаля

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У Росії переконують, що вже давно знищили всю свою хімічну зброю
У Росії переконують, що вже давно знищили всю свою хімічну зброю / Соцмережі

Росія уже давно знищила свої запаси нервово-паралітичних речовин. Крім того, випуск "Новачка", яким, за твердженням Британії, було отруєно колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, припинено. Усе було зроблено відповідно до міжнародних угод.

Таку заяву зробив ветеран спецслужб і представник Ради Федерації Ігор Морозов, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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"Росія не лише припинила випуск нервово-паралітичних газів, в тому числі і "Новачка", але і повністю знищила всі їхні запаси. Це було зроблено відповідно до міжнародних угод під контролем міжнародних спостерігачів Організації із заборони хімічної зброї", — зауважив російський сенатор.

За його словами, останній кілограм бойових отруйних речовин, у тому числі зарину та заману, Росія знищила у вересні 2017 року, а виробництво хімзброї припинилося ще в 1990-і роки.

"Але виготовлення "Новачка" у підпільних умовах хоча і є небезпечним, але можливим. Для цього є необхідними лабораторні умови, спеціальне обладнання та відповідні фахівці, звичайна людина на коліні цього не зробить", — підкреслив він.

Крім того, Морозов наголосив, що обвинувачення на адресу Росії у справі Скрипаля — частина спланованої атаки.

"За цим, швидше за все, піде висилка частини російських дипломатів з Лондона, посилення військового потенціалу НАТО у наших кордонів, а також підготовка до нових ударів коаліції по урядовим військам Башара Асада", — констатував представник Ради Федерації.

Нагадаємо, 12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано. Відтак, Лондон дав Кремлю 36 годин для дачі пояснень, а якщо вони не нададуть переконливих доказів, Британія буде готовою прирівняти отруєння Скрипаля до застосування сили на своїй території. У МЗС Росії своєю чергою такі слова назвали "цирковим шоу" та "новими казками".

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.

Теги: Великобританія Новини Росії Зброя Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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