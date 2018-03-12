Імовірний причетний до смерті Литвиненка прокоментував заяви Британії щодо отруєння Скрипаля

Член комітету Держдуми з безпеки Андрій Луговий, якого Британія звинувачує у причетності до смерті колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка в 2006 році, звинуватив Великобританію у непрофесійності у зв'язку з її останніми заявами щодо отруєння колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля.

Таку думку він висловив у коментарі російській інформаційній агенції "Інтерфакс".

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"Ситуація навколо отруєння Скрипаля йде за заздалегідь пропрацьованим лекалам на прикладі інших історій. Тому такі поспішні заяви прем'єра Великобританії Терези Мей, особливо щодо нібито зробленої в Росії нервово-паралітичної речовини, як мінімум, є безвідповідальними", — зазначив він.

За його словами, "будь-який хімік або фізик скаже, що для того, аби визначити причетність або непричетність тієї чи іншої країни, щонайменше повинні бути якісь серйозні експертизи на серйозному експертному рівні".

"Коли протягом декількох днів робляться такі заяви, це говорить тільки про безвідповідальність того, хто заявив, і може свідчити про те, що не ставиться завдання знайти правду", — зауважив фігурант справи Литвиненка.

Водночас Луговий не виключив того, що "найближчим часом все буде засекречено, оскільки це єдиний спосіб закрити доступ громадськості до матеріалів справи так само, як це було зі справою Литвиненка". Як переконує член комітету Держдуми з безпеки, під час розслідування справи Литвиненка, коли матеріали розслідування було засекречено, адвокатам не дозволили знайомитися з результатами експертиз.