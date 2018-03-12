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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Імовірний причетний до смерті Литвиненка прокоментував заяви Британії щодо отруєння Скрипаля

1390 Читать новость на русском
Андрій Ломаченко
Андрій Ломаченко / Соцмережі

Член комітету Держдуми з безпеки Андрій Луговий, якого Британія звинувачує у причетності до смерті колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка в 2006 році, звинуватив Великобританію у непрофесійності у зв'язку з її останніми заявами щодо отруєння колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля.

Таку думку він висловив у коментарі російській інформаційній агенції "Інтерфакс".

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"Ситуація навколо отруєння Скрипаля йде за заздалегідь пропрацьованим лекалам на прикладі інших історій. Тому такі поспішні заяви прем'єра Великобританії Терези Мей, особливо щодо нібито зробленої в Росії нервово-паралітичної речовини, як мінімум, є безвідповідальними", — зазначив він.

За його словами, "будь-який хімік або фізик скаже, що для того, аби визначити причетність або непричетність тієї чи іншої країни, щонайменше повинні бути якісь серйозні експертизи на серйозному експертному рівні".

"Коли протягом декількох днів робляться такі заяви, це говорить тільки про безвідповідальність того, хто заявив, і може свідчити про те, що не ставиться завдання знайти правду", — зауважив фігурант справи Литвиненка.

Водночас Луговий не виключив того, що "найближчим часом все буде засекречено, оскільки це єдиний спосіб закрити доступ громадськості до матеріалів справи так само, як це було зі справою Литвиненка". Як переконує член комітету Держдуми з безпеки, під час розслідування справи Литвиненка, коли матеріали розслідування було засекречено, адвокатам не дозволили знайомитися з результатами експертиз.

Нагадаємо, 12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано. Відтак, Лондон дав Кремлю 36 годин для дачі пояснень, а якщо вони не нададуть переконливих доказів, Британія буде готовою прирівняти отруєння Скрипаля до застосування сили на своїй території. У МЗС Росії своєю чергою такі слова назвали "цирковим шоу" та "новими казками".

Теги: Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Розслідування отруєння
Джерело: 24 Канал
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