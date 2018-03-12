Фигурант дела Литвиненко прокомментировал заявления Британии об отравлении Скрипаля

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой, которого Великобритания обвиняет в причастности к смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году, обвинил Великобританию в непрофессионализме в связи с ее последними заявлениями об отравлении бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

Такое мнение он высказал в комментарии российскому информационному агентству "Интерфакс".

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"Ситуация вокруг отравления Скрипаля идет по заранее проработанным лекалам на примере других историй. Поэтому такие поспешные заявления премьера Великобритании Терезы Мэй, особенно по поводу якобы сделанного в России нервно-паралитического вещества, как минимум, безответственны", — отметил он.

По его словам, "любой химик или физик скажет, что для того, чтобы определить причастность или непричастность той или иной страны, как минимум должны быть какие-то серьезные экспертизы на серьезном экспертном уровне".

"Когда в течение нескольких дней делаются такие заявления, это говорит только о безответственности того, кто заявил, и может свидетельствовать о том, что не ставится задача найти правду", — отметил фигурант дела Литвиненко.

При этом Луговой не исключил того, что "в ближайшее время все будет засекречено, поскольку это единственный способ закрыть доступ общественности к материалам дела так же, как это было с делом Литвиненко". Как говорит член комитета Госдумы по безопасности, во время расследования дела Литвиненко, когда материалы расследования были засекречены, адвокатам не разрешили знакомиться с результатами экспертиз.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за отравлением Сергея Скрипаля стоит Россия: или непосредственно, или опосредованно. Следовательно, Лондон дал Кремлю 36 часов для дачи объяснений, а если они не предоставят убедительных доказательств, Британия будет готова приравнять отравление Скрипаля к применению силы на своей территории. В МИД России в свою очередь такие слова назвали "цирковым шоу" и "новыми сказками".