У Росії назвали імовірних винуватців у отруєнні Скрипаля

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля є причетною Велика Британія.

Відповідні його слова передає інформаційна агенція "Інтерфакс".

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Зокрема, він вищезазначений інцидент назвав "провокаціє", проведеною британської спецслужбою або "якимись відморозками".

За його словами, в отруєнні колишнього шпигуна може бути замішаною і якась третя сторона.

"Для чого прибирати Скрипаля? Якщо він є таким цінним співробітником, не треба було його обмінювати на Чапман і команду. Якщо обміняли, отже, він нікому вже був не потрібним. Навіщо зараз Росії, коли вже минуло стільки років, займатися його отруєнням напередодні президентських виборів?" — запитує Джабаров.

Нагадаємо, 12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано. Відтак, Лондон дав Кремлю 36 годин для дачі пояснень, а якщо вони не нададуть переконливих доказів, Британія буде готовою прирівняти отруєння Скрипаля до застосування сили на своїй території. У МЗС Росії своєю чергою такі слова назвали "цирковим шоу" та "новими казками".

Хто такий Сергій Скрипаль? Він служив у ГРУ РФ, але в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. До 2003 року працював в управлінні справами МЗС Росії.



У грудні 2004 року ФСБ Росії заарештувала його та звинуватила у державній зраді та співпраці з англійською розвідкою. Спецслужби стверджують, що його завербували ще в 1995 році. Скрипаль визнав себе винним і в 2006 році отримав 13 років в'язниці.



За даними ЗМІ, він був агентом розвідки, яка працює під прикриттям у Європі, зокрема "працював" у британській службі MI-6. За інформацію, яку він постачав з 1990-х років, Скрипаль отримав 100 тисяч доларів. У 2010 році тодішній президент Росії Дмітрій Медведєв помилував Скрипаля, який на той час вже відсидів 5,5 років ув’язнення.



Згодом його та ще трьох громадян Росії, засуджених за шпигунство на користь США та Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, яких було затримано в США в червні 2010 року.