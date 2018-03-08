Чим насправді могли отруїти російського шпигуна Скрипаля: ЗМІ опублікували шокуючі дані

Отруєння колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля у Великій Британії уже котрий день перебуває в центрі уваги світових ЗМІ. Британська влада поки не називає речовину, якою отруїли уродженця Росії, натомість журналісти публікують свої здогадки.

Сайт "24" повідомляв, що 4 березня у місті Солсбері, що на півдні Сполученого королівства, отруїли 66-річного колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річна донька Юлія. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. Крім того, до лікарні з симптомами отруєння потрапили два британських поліцейських, які займаються розслідуванням інциденту.

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Раніше припускалося, що колишнього шпигуна могли отруїти фентанілом. До слова, за результатами розслідування журналістів, цю речовину ФСБ використовувала під час штурму захопленого терористами театрального центру на Дубровці в 2002 році.

Однак згодом представники Сотланд-Ярду зазначили, що Cкрипаля було отруєно агентом нервово паралітичної дії, яким може бути або зарин, або токсин VX.

За інформацією Sky News, зазвичай такі агенти паралізують зв’язок між мозком і м’язами, а якщо ураження зазнають дихальні м’язи, то потерпілий взагалі може померти від асфікції (різкий розлад дихання внаслідок браку кисню та накопичення вуглекислоти в організмі — "24").

Журналісти підкреслюють, що Скрипаль і його донька внаслідок отруєння мали серйозні проблеми з диханням, яке свідки описують як "свист у грудях" внаслідок непроходження повітря через дихальні шляхи.

"Далі можуть відбуватися ненормальне серцебиття та помутніння свідомості. Вони можуть починатися протягом кількох хвилин або годин, залежно від того, як довго потерпілий зазнав впливу хімікату та способу введення", — каже медичний кореспондент Томас Мур.

За його словами, ця речовина могла потрапити до організму розвідника та його доньки лише у формі речовини, оскільки, щоб вона перетворилася на газ, її потрібно підігріти.

"Цю отруту можна розбризкати за допомогою спрею, і таким чином вона потрапляє через очі та шкіру всередину організму найшвидше, але в результаті цього настає раптова смерть. Потрапляння в організм через їжу або напої є також можливим, але тоді її ефект буде повільнішим", — зазначає він.

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Також видання оприлюднило найпопулярніші агенти нервово-паралітичної дії. Це, зокрема, токсин VX (чиста, безбарвна речовина), який, якщо потрапить через шкіру, може спричинити смерть упродовж лише 15 хвилин. До слова, цієї речовиною вбили брата Кім Чен Ина. Також до таких отрут належать зарин (речовина, яка позбавляє вас контролю над власним тілом, симптоми: нудота, судоми, важкість дихання, неконтрольоване сечовипускання), соман (безбарвна та чиста хімічна речовина, яка негативно впливає на функціонування нервої системи та спричиняє болі в очах, нудоту, блювоту, біль у животі, задишку та втрата свідомості, а також вбиває миттєво), талліум (важка металічна отрута, яка зазвичай використовується у електроніці, фармацевтиці та виробнитві скла, її називають "отрутою отрут", раніше використовувалася як отрута для щурів, спричиняє втрату волосся) і органічні фосфати (50% агресивних речовин у хімічних пестицидах становлять саме ці хімічні сполуки фосфорної кислоти, вони впливають на мозок і спричиняють дезорієнтацію, головні болі та симптоми, подібні на грип).

Додамо, як інформує BBC, речовина, від якої постраждав Скрипаль, є набагато рідкіснішою, аніж зарин.

Нагадаємо, британські ЗМІ повідомляють, що Сергій Скрипаль свого часу мав тісні контакти з британцем, який готував "російське досьє" Трампа.