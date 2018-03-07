Отруєння Скрипаля: поліція підтвердила версію про нервово-паралітичну речовину

Скотланд-Ярд підтверджує версію слідства про отруєння колишнього полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною.

4 березня у місті Солсбері, що на півдні Сполученого королівства, отруїли 66-річного колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним була отруєна і його 30-річна донька Юлія. Їх обох доставили у реанімацію у критичному стані.

Читайте також: Він був у "списку" Путіна, – екс-капітан ГРУ про отруєння російського шпигуна у Британії

Раніше у середу авторитетне британське видання The Guardian з посиланням на власні джерела повідомляло, що за колишнього російського розвідника та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною.

Пізніше 7 березня цю інформацію підтвердили у Скотланд-Ярді.

Це розглядається як серйозний інцидент, пов'язаний із замахом на вбивство із застосуванням речовини нервово-паралітичної дії,

– заявив представник Скотланд-Ярду Марк Роулі.

AC Rowley: "We are now treating this as a major incident involving an attempted murder by the administration of a nerve agent. Two people remain in hospital in a critical condition. A police officer also remains in hospital in a serious condition." — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 7 березня 2018 р.

Він зазначив, що двоє постраждалих все ще перебувають у лікарні в критичному стані. Також у шпиталі опинився й поліцейський, який першим прибув на місце події, його стан оцінюють як важкий.

Водночас у поліції не уточнили, про яку саме речовину йдеться.

У поліції Лондона також закликали усіх, хто міг перебувати у неділю поблизу місця де сталось отруєння Скрипаля у Солсбері, звернутись по медичну допомогу при поганому самопочутті.

AC Rowley: “If you're feeling unwell & think you may have been in the area where this happened please seek medical advice, but we’d like to reiterate we're not seeing any evidence of a wide spread health issue. We're also working with agencies to ensure public safety & wellbeing” — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 7 березня 2018 р.