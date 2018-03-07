Отруєння Скрипаля: поліція підтвердила версію про нервово-паралітичну речовину
Скотланд-Ярд підтверджує версію слідства про отруєння колишнього полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною.
4 березня у місті Солсбері, що на півдні Сполученого королівства, отруїли 66-річного колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним була отруєна і його 30-річна донька Юлія. Їх обох доставили у реанімацію у критичному стані.
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Раніше у середу авторитетне британське видання The Guardian з посиланням на власні джерела повідомляло, що за колишнього російського розвідника та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною.
Пізніше 7 березня цю інформацію підтвердили у Скотланд-Ярді.
Це розглядається як серйозний інцидент, пов'язаний із замахом на вбивство із застосуванням речовини нервово-паралітичної дії,
– заявив представник Скотланд-Ярду Марк Роулі.
Він зазначив, що двоє постраждалих все ще перебувають у лікарні в критичному стані. Також у шпиталі опинився й поліцейський, який першим прибув на місце події, його стан оцінюють як важкий.
Водночас у поліції не уточнили, про яку саме речовину йдеться.
У поліції Лондона також закликали усіх, хто міг перебувати у неділю поблизу місця де сталось отруєння Скрипаля у Солсбері, звернутись по медичну допомогу при поганому самопочутті.