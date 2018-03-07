Отравление Скрипаля: полиция подтвердила версию о нервно-паралитическом веществе

Скотланд-Ярд подтверждает версию следствия об отравлении бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.

4 марта в городе Солсбери, на юге Соединенного королевства, отравили 66-летнего бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 30-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

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Ранее в среду авторитетное британское издание The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщало, что бывшего российского разведчика и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом.

Позднее 7 марта эту информацию подтвердили в Скотланд-Ярде.

Это рассматривается как серьезный инцидент, связанный с покушением на убийство с применением вещества нервно-паралитического действия,

– заявил представитель Скотланд-Ярда Марк Роули.

AC Rowley: "We are now treating this as a major incident involving an attempted murder by the administration of a nerve agent. Two people remain in hospital in a critical condition. A police officer also remains in hospital in a serious condition." — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 7 березня 2018 р.

Он отметил, что двое пострадавших все еще находятся в больнице в критическом состоянии. Также в больнице оказался полицейский, который первым прибыл на место происшествия, его состояние оценивают как тяжелое.

В то же время в полиции не уточнили, о каком именно веществе идет речь.

В полиции Лондона также призвали всех, кто мог находиться в воскресенье вблизи места, где произошло отравление Скрипаля в Солсбери, обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.

AC Rowley: “If you're feeling unwell & think you may have been in the area where this happened please seek medical advice, but we’d like to reiterate we're not seeing any evidence of a wide spread health issue. We're also working with agencies to ensure public safety & wellbeing” — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 7 березня 2018 р.