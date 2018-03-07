Отравление Скрипаля: полиция подтвердила версию о нервно-паралитическом веществе
Скотланд-Ярд подтверждает версию следствия об отравлении бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.
4 марта в городе Солсбери, на юге Соединенного королевства, отравили 66-летнего бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 30-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.
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Ранее в среду авторитетное британское издание The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщало, что бывшего российского разведчика и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом.
Позднее 7 марта эту информацию подтвердили в Скотланд-Ярде.
Это рассматривается как серьезный инцидент, связанный с покушением на убийство с применением вещества нервно-паралитического действия,
– заявил представитель Скотланд-Ярда Марк Роули.
Он отметил, что двое пострадавших все еще находятся в больнице в критическом состоянии. Также в больнице оказался полицейский, который первым прибыл на место происшествия, его состояние оценивают как тяжелое.
В то же время в полиции не уточнили, о каком именно веществе идет речь.
В полиции Лондона также призвали всех, кто мог находиться в воскресенье вблизи места, где произошло отравление Скрипаля в Солсбери, обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.