20:53
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, сегодня
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН

Он был в "списке" Путина, – экс-капитан ГРУ об отравлении российского шпиона в Великобритании

519 Читати новину українською
Скрипаль был в путинском
Скрипаль был в путинском "списке врагов" / ABC

Глава Кремля Владимир Путин хочет, чтобы его страна и мир знали, что все, по его мнению, "предатели родины" должны быть наказаны, что Россия сильна и может выполнить свои обещания. Поэтому шпионов, обвиняемых в государственной измене, ждет печальный конец. Это же касается и случая с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Хотя Скрипаль и не представлял никакой ценности для россиян, но был в путинском "списке", как и другие враги России, выехавшие на Запад, пишет в статье для The Times бывший капитан спецназа ГРУ и независимый аналитик в сфере разведки Борис Володарский.

Читайте также: Отравление российского шпиона Скрипаля в Британии: появилась интересная деталь, связанная с Путиным

Правители России, как отмечает экс-разведчик, отдавали приказы об убийстве своих врагов за рубежом бесчисленное количество раз после революции 1917 года.

Так, в 1921 году была создана первая лаборатория ядов в Советском Союзе, которая до 1939 года стала известна как "Камера". Она состояла из двух отделов: химической и бактериологической лабораторий. Некоторое время ею руководил Григорий Майрановский, рассказывает автор.

В пятидесятые и шестидесятые годы изобретения Специальной лаборатории начали использоваться против "врагов народа", которые жили в Европе в изгнании. Вольфганга Салюса, секретаря Троцкого, убили в Мюнхене в 1953 году с помощью "специального вещества". Врачи пришли к выводу, что он умер от пневмонии,
— продолжает Володарский.

Похожая история произошла и с Георгием Марковым, 30-летним болгарским диссидентом, которого в 1978 году отравили капсулой с рицином, уколов его в правое бедро, когда тот подходил к автобусной остановке в Лондоне.

"К сожалению, я не думаю, что россияне когда-нибудь перестанут убивать противников на чужой территории", — констатирует бывший капитан ГРУ.

Читайте также: Предупреждение из Москвы, — Independent об отравлении разведчика Скрипаля в Британии

Напомним, накануне стало известно, что в британском городке Солсбери был отравлен 66-летний бывший военный разведчик Сергей Скрипаль, которого в 2016 году в России осудили за госизмену, и его 30-летнюю дочь Юлию, которая была с ним в тот момент. Оба сейчас находятся в реанимации в критическом состоянии.

У Путина в свою очередь заявили, что Кремль не имеет никакой информации о том, чем занимался Скрипаль и с чем можно связать трагический случай.

Что известно о Сергее Скрипале? Он служил в ГРУ, но в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. В декабре 2004 года ФСБ арестовала его и обвинила в измене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.

Как пишут СМИ, он был агентом разведки, работающим под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Медведев помиловал Скрипаля, который в то время отсидел 5,5 лет. После этого его и еще трех граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года, в том числе Анну Чапман.

Теги: Новости политики отравление Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Новости России Криминальные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 7 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
сегодня, 20:02 "Гибридные герои": за что наемники "Вагнера" гибнут в Сирии
Борис Немировський 311
Наличный курс валют 12 марта: доллар и евро стремительно падают
сегодня, 19:50 Наличный курс валют 12 марта: доллар и евро стремительно падают
416
Аренда квартир в Украине: где самые низкие цены
сегодня, 19:01 Аренда квартир в Украине: где самые низкие цены
271
Кому мешает открытая Украина?
сегодня, 18:11 Кому мешает открытая Украина?
179
сегодня, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 682
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук