15:00, 1 сентября

В Салтовском районе попадание вблизи входа в супермаркет, рассказал СМИ руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Там есть повреждения газовой трубы. По его словам, попадание еще одной ракеты было напротив места, где было попадание возле гипермаркета, - в частный сектор.

Попадание примерно на расстоянии 100 метров друг от друга. Там есть пожар в двух частных домах. Предварительно, в домах людей не было. Сейчас проводятся работы по тушению пожара,

– рассказал чиновник.