Россияне не прекращают наносить удары по Харькову. Ночью по городу противник ударил новой ракетой, мощнее ФАБ-500. Утром террор оккупантов продолжился.

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15:00, 1 сентября

В Салтовском районе попадание вблизи входа в супермаркет, рассказал СМИ руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Там есть повреждения газовой трубы. По его словам, попадание еще одной ракеты было напротив места, где было попадание возле гипермаркета, - в частный сектор.

Попадание примерно на расстоянии 100 метров друг от друга. Там есть пожар в двух частных домах. Предварительно, в домах людей не было. Сейчас проводятся работы по тушению пожара,
– рассказал чиновник.

14:53, 1 сентября

По предварительной информации правоохранителей, удары наносились по городу, в том числе и "Искандерами".

14:43, 1 сентября

По уточненной информации, уже 29 пострадавших. Без погибших.

Среди 29 пострадавших: двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии. В частности, ранены двое медиков.

Тип удара - ракетный. Предварительно, враг применил С-300.

Удары нанесены по 3 локациям: Харьковский дворец спорта в Немышлянском районе, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.

Торговый центр был заполнен людьми. По нему было нанесено по меньшей мере два удара.

По Дворцу спорта – по меньшей мере четыре.

14:30, 1 сентября

По словам мэра города Терехова, в результате обстрела есть нарушение конструктива газопровода. Есть возгорание. На данный момент эвакуированы 30 человек. На месте работают все соответствующие службы.

14:26, 1 сентября

Количество пострадавших возросло до по меньшей мере 25. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

Среди повреждений - отделение "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.

Враг целился исключительно в гражданскую инфраструктуру.

Ликвидация последствий продолжается.

13:17, 1 сентября

Синегубов рассказал, что оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

13:01, 1 сентября

В Харькове прогремела серия взрывов. Позже в городе слышали повторные взрывы. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.