Росіяни не припиняють завдавати удари по Харкову. Вночі по місту противник вдарив новою ракетою, потужнішою за ФАБ-500. Вранці терор окупантів продовжився.

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15:00, 1 вересня

У Салтівському районі влучання поблизу входу у супермаркет, розказав ЗМІ керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Там є пошкодження газової труби. За його словами, влучання ще однієї ракети було навпроти місця, де було влучання біля гіпермаркету, — у приватний сектор.

Влучання приблизно на відстані 100 метрів одне від одного. Там є пожежа у двох приватних будинках. Попередньо, в будинках людей не було. Нині проводяться роботи з гасіння пожежі,
– розпоповів посадовець.

14:53, 1 вересня

За попередньою інформацією правоохоронців, удари завдалися по місту, зокрема й "Іскандерами".

14:43, 1 вересня

За уточненою інформацією, вже 29 постраждалих. Без загиблих.

Серед 29 постраждалих: двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані. Зокрема, поранено двоє медиків.

Тип удару — ракетний. Попередньо, ворог застосував С-300.

Ударів завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту у Немишлянському районі, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.

Торгівельний центр був заповнений людьми. По ньому було завдано щонайменше два удари.

По Палацу спорту – щонайменше чотири.

14:30, 1 вересня

За словами мера міста Терехова, внаслідок обстрілу є порушення конструктиву газогону. Є загоряння. На даний момент евакуйовано 30 осіб. На місці працюють усі відповідні служби.

14:26, 1 вересня

Кількість постраждалих зросла до щонайменше 25. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою.

Серед пошкоджень — відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі.

Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру.

Ліквідація наслідків триває.

13:17, 1 вересня

Синєгубов розповів, що окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову.

Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі.

13:01, 1 вересня

У Харкові пролунала серія вибухів. Пізніше у місті чули повторні вибухи. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.