15:00, 1 вересня

У Салтівському районі влучання поблизу входу у супермаркет, розказав ЗМІ керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Там є пошкодження газової труби. За його словами, влучання ще однієї ракети було навпроти місця, де було влучання біля гіпермаркету, — у приватний сектор.

Влучання приблизно на відстані 100 метрів одне від одного. Там є пожежа у двох приватних будинках. Попередньо, в будинках людей не було. Нині проводяться роботи з гасіння пожежі,

– розпоповів посадовець.