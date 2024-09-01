Росіяни не припиняють завдавати удари по Харкову. Вночі по місту противник вдарив новою ракетою, потужнішою за ФАБ-500. Вранці терор окупантів продовжився.
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У Салтівському районі влучання поблизу входу у супермаркет, розказав ЗМІ керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
Там є пошкодження газової труби. За його словами, влучання ще однієї ракети було навпроти місця, де було влучання біля гіпермаркету, — у приватний сектор.
Влучання приблизно на відстані 100 метрів одне від одного. Там є пожежа у двох приватних будинках. Попередньо, в будинках людей не було. Нині проводяться роботи з гасіння пожежі,
– розпоповів посадовець.
За попередньою інформацією правоохоронців, удари завдалися по місту, зокрема й "Іскандерами".
За уточненою інформацією, вже 29 постраждалих. Без загиблих.
Серед 29 постраждалих: двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані. Зокрема, поранено двоє медиків.
Тип удару — ракетний. Попередньо, ворог застосував С-300.
Ударів завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту у Немишлянському районі, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.
Торгівельний центр був заповнений людьми. По ньому було завдано щонайменше два удари.
По Палацу спорту – щонайменше чотири.
За словами мера міста Терехова, внаслідок обстрілу є порушення конструктиву газогону. Є загоряння. На даний момент евакуйовано 30 осіб. На місці працюють усі відповідні служби.
Кількість постраждалих зросла до щонайменше 25. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою.
Серед пошкоджень — відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі.
Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру.
Ліквідація наслідків триває.
Синєгубов розповів, що окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову.
Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі.
У Харкові пролунала серія вибухів. Пізніше у місті чули повторні вибухи. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.