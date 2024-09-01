Адже фури чекали на завантажування сої. На жаль, вороги під час атаки вбили 23-річного водія та поранили ще чотирьох.

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Що відомо про атаку по вантажівках на Сумщині

Ворог на своїх ресурсах поширює інформацію про нібито ліквідацію колони техніки, яка направлялась у Суджу,

– розповіли в прокуратурі.

Там зазначили, що це черговий злочин Росії проти мирного населення в порушення законів та звичаїв війни.



"Однак на фото чітко видно, що вантажівки очікували на завантаження сої та стояли поблизу поля", – уточнили в прокуратурі.

На Сумщині окупанти вдарили по фурах, які мали забрати сою

Раніше в Офісі генпрокурора розповіли, що росіяни вдарили по колоні вантажівок ввечері 31 серпня. Машини стояли на трасі Суми – Харків біля села Верхня Сироватка Сумського району.

Одна фура загорілась, ще 20 – пошкоджені.