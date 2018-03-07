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Він був у "списку" Путіна, – екс-капітан ГРУ про отруєння російського шпигуна у Британії

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Скрипаль був у путінському
Скрипаль був у путінському "списку ворогів" / ABC

Глава Кремля Володимир Путін хоче, щоб його країна і світ знали, що всі, на його думку, "зрадники батьківщини" повинні бути покарані, що Росія сильна і може виконати свої обіцянки. Тому шпигунів, звинувачених у державній зраді, чекає сумний кінець. Це ж стосується і випадку із отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії.

Хоч Скрипаль і не представляв ніякої цінності для росіян, але був у путінському "списку", як й інші вороги Росії, які виїхали на Захід, пише у статті для The Times колишній капітан спецназу ГРУ і незалежний аналітик в сфері розвідки Борис Володарский.

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Правителі Росії, як зазначає екс-розвідник, віддавали накази про вбивство своїх ворогів за кордоном незліченну кількість разів після революції 1917 року.

Так, у 1921 році була створена перша лабораторія отрут у Радянському Союзі, яка до 1939 року стала відома як "Камера". Вона складалася з двох відділів: хімічної і бактеріологічної лабораторій. Якийсь час нею керував Григорій Майрановський, розповідає автор.

У п'ятдесяті і шістдесяті роки винаходи Спеціальної лабораторії почали використовуватися проти "ворогів народу", які жили в Європі у вигнанні. Вольфганга Салюса, секретаря Троцького, убили в Мюнхені у 1953 році за допомогою "спеціальної речовини". Лікарі дійшли висновку, що він помер від пневмонії,
– веде далі Володарський.

Схожа історія сталася і з Георгієм Марковим, 30-річним болгарським дисидентом, якого у 1978 році отруїли капсулою із рицином, вколовши його в праве стегно, коли той підходив до автобусної зупинки в Лондоні.

"На жаль, я не думаю, що росіяни коли-небудь перестануть вбивати супротивників на чужій території", – констатує колишній капітан ГРУ.

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Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у британському містечку Солсбері було отруєно 66-річного колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, якого в 2016 році у Росії засудили за дежзраду, та його 30-річну доньку Юлію, яка була з ним у той момент. Обидвоє наразі перебувають у реанімації у критичному стані.

У Путіна своєю чергою заявили, що Кремль не має жодної інформації про те, чим займався Скрипаль і з чим можна пов'язати трагічний випадок.

Що відомо про Сергія Скрипаля? Він служив у ГРУ, але в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. До 2003 року працював в управлінні справами МЗС Росії. У грудні 2004 року ФСБ заарештувала його та звинуватила у зраді та співпраці з англійською розвідкою. Спецслужби стверджують, що його завербували ще в 1995 році. Скрипаль визнав себе винним і в 2006 році отримав 13 років в'язниці.

Як пишуть ЗМІ, він був агентом розвідки, що працюють під прикриттям в Європі, зокрема "працював" у британській службі MI-6. За інформацію, яку він постачав з 1990-х років, Скрипаль отримав 100 тисяч доларів. У 2010 році тодішній президент Росії Медведєв помилував Скрипаля, який на той час відсидів 5,5 років. Після цього його та ще трьох громадян Росії, засуджених за шпигунство на користь США і Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, яких було затримано в США в червні 2010 року, в тому числі Анну Чапман.

Теги: Новини політики Новини Росії Кримінальні новини Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія отруєння
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня
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