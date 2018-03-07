Попередження з Москви, – Independent про отруєння розвідника Скрипаля у Британії

Якщо хтось у Москві замовив вбивство російського розвідника Сергія Скрипаля, який шпигував на Великобританію і відсидів у в'язниці за державну зраду, то це було попередження.

Про це пише Independent.

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На думку видання, отруєння Скрипаля у місті Солсбер 4 березня, а також вбивство Олександра Перепеличного у 2012 році та повільна смерть офіцера КДБ Олександра Литвиненка у Британії, сигналізує про те, що ніхто із російських шпигунів, які пристали на бік іншої держави, не уникне "довгої руки путінської помсти".

Ми поки не знаємо, що сталося на лаві у парку в Солсбері, але, якщо це виявиться роботою політичних кілерів, то уряд, можливо, відчує себе зобов'язаним зробити щось з репутацією Великобританії як місцем безкарної діяльності російських злочинців,

– зазначається у статті.

Тим часом прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що його країна "жорстко" відповість, якщо виявиться, що Кремль причетний до отруєння колишнього російського розвідника та його доньки. Не виключено, що уряд Британії перегляне режим санкцій проти Росії.

Як зауважує Financial Times, "будь-який доказ на користь того, що загадкова хвороба Сергія Скрипаля та його дочки Юлії була спробою вбивства, замовленого Росією, спричинить посилення ще більшого "охолодження" британсько-російських відносин, які вже знаходяться на найнижчому рівні".

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Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у британському містечку Солсбері було отруєно 66-річного колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, якого в 2016 році у Росії засудили за дежзраду, та його 30-річну доньку Юлію, яка була з ним у той момент. Обидвоє наразі перебувають у реанімації у критичному стані.



У Путіна своєю чергою заявили, що Кремль не має жодної інформації про те, чим займався Скрипаль і з чим можна пов'язати трагічний випадок.

Що відомо про Сергія Скрипаля? Він служив у ГРУ, але в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. До 2003 року працював в управлінні справами МЗС Росії. У грудні 2004 року ФСБ заарештувала його та звинуватила у зраді та співпраці з англійською розвідкою. Спецслужби стверджують, що його завербували ще в 1995 році. Скрипаль визнав себе винним і в 2006 році отримав 13 років в'язниці.



Як пишуть ЗМІ, він був агентом розвідки, що працюють під прикриттям в Європі, зокрема "працював" у британській службі MI-6. За інформацію, яку він постачав з 1990-х років, Скрипаль отримав 100 тисяч доларів. У 2010 році тодішній президент Росії Медведєв помилував Скрипаля, який на той час відсидів 5,5 років. Після цього його та ще трьох громадян Росії, засуджених за шпигунство на користь США і Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, яких було затримано в США в червні 2010 року, в тому числі Анну Чапман.