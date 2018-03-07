Предупреждение из Москвы, – Independent об отравлении разведчика Скрипаля в Британии

Если кто-то в Москве заказал убийство российского разведчика Сергея Скрипаля, который шпионил на Великобританию и отсидел в тюрьме за государственную измену, то это было предупреждение.

Об этом пишет Independent.

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По мнению издания, отравление Скрипаля в городе Солсбери 4 марта, а также убийство Александра Перепеличного в 2012 году и медленная смерть офицера КГБ Александра Литвиненко в Великобритании, сигнализирует о том, что никому из российских шпионов, которые приняли сторону другого государства, не избежать "длинной руки путинской мести".

Мы пока не знаем, что произошло на скамье в парке в Солсбери, но, если это окажется работой политических киллеров, то правительство, возможно, почувствует себя обязанным сделать что-то с репутацией Великобритании как местом безнаказанной деятельности российских преступников,

– говорится в статье.

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна "жестко" ответит, если окажется, что Кремль причастен к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери. Не исключено, что правительство Великобритании пересмотрит режим санкций против России.

Как отмечает Financial Times, "любой довод в пользу того, что загадочная болезнь Сергея Скрипаля и его дочери Юлии была попыткой убийства, заказанного Россией, повлечет усиление еще большего "охлаждения" британско-российских отношений, которые уже находятся на самом низком уровне".

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Напомним, накануне стало известно, что в британском городке Солсбери был отравлен 66-летний бывший военный разведчик Сергей Скрипаль, которого в 2016 году в России осудили за госизмену, и его 30-летнюю дочь Юлию, которая была с ним в тот момент. Оба сейчас находятся в реанимации в критическом состоянии.

У Путина в свою очередь заявили, что Кремль не имеет никакой информации о том, чем занимался Скрипаль и с чем можно связать трагический случай.

Что известно о Сергее Скрипале? Он служил в ГРУ, но в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. В декабре 2004 года ФСБ арестовала его и обвинила в измене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.



Как пишут СМИ, он был агентом разведки, работающим под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. По информации, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Медведев помиловал Скрипаля, который в то время отсидел 5,5 лет. После этого его и еще трех граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года, в том числе Анну Чапман.