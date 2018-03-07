Британская разведка сделала важное заявление об отравлении Скрипаля, – The Times

Великобританская разведка МИ5 считает отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери попыткой убийства, за которой может стоять Россия.

Журналисты "Радио Свободы" провели расследования отравления Сергея Скрипаля в Великобритании и выяснили, что вполне вероятно, что бывшего военного разведчика отравили фентанилом.

Читайте также: Отравление разведчика Скрипаля в Британии: обнародовано важное видео с камер наблюдения

Это же вещество использовали российские силовики во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке в 2002 году.

В британской разведке МИ5, в которой Сергей Скрипаль работал под прикрытием, также отмечают, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери связано с Россией. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

И в полиции, и в разведке МИ5 считают, что начальные факты расследования наводят на то, что это была спонсируемая государством попытка убийства.

Но несмотря на это, в британской разведке не исключают таких версий как попытка соперников скомпрометировать Россию и режим главы Кремля Владимира Путина, или же это мог быть и частный конфликт.

Напомним, 4 марта отравили 66-летнего бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля, которого в 2016 году в России осудили за госизмену, и 30-летнюю женщину – Юлию Скрипаль, которая оказалась дочерью шпиона.

Обоих нашли на скамье в одном из торговых центров города Солсбери и они сейчас находятся в реанимации в критическом состоянии. Кроме того, в больницу с симптомами отравления попали двое британских полицейских, которые занимаются расследованием инцидента.