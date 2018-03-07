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Британська розвідка зробила важливу заяву щодо отруєння Скрипаля, – The Times

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Британська розвідка вважає РФ причетною до отруєння екс-шпигуна
Британська розвідка вважає РФ причетною до отруєння екс-шпигуна / Фото з відкритих джерел

Великобританська розвідка МІ5 вважає отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки спробою вбивства, за якою може стояти Росія.

Журналісти "Радіо Свободи" провели розслідування щодо отруєння Сергія Скрипаля у Британії та з'ясували, що цілком імовірно, що колишнього військового розвідника було отруєно фентанілом.

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Цю ж речовину використовували російські силовики під час штурму захопленого терористами театрального центру на Дубровці в 2002 році.

У британській розвідці МІ5, у якій Сергій Скрипаль працював під прикриттям, також зазначають, що отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки пов’язане з Росією. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела.

І в поліції, і у розвідці МІ5 вважають, що початкові факти розслідування наштовхують на те, що це була спонсорована державою спробою вбивства.

Та попри це, у британській розвідці не відкидають таких версій як спроба суперників скомпрометувати Росію і режим глави Кремля Володимира Путіна, або ж це міг бути і приватний конфлікт.

Нагадаємо, 4 березня було отруєно 66-річного колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля, якого в 2016 році у Росії засудили за держзраду, та 30-річну жінку — Юлія Скрипаль, яка виявилася донькою шпигуна.

Обидвох знайшли на лаві в одному із торгових центрів містечка Солсбері та вони наразі перебувають у реанімації у критичному стані. Окрім того, до лікарні з симптомами отруєння потрапили два британських поліцейських, які займаються розслідуванням інциденту.

Теги: Новини Росії Кримінальні новини Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія отруєння
Джерело: 24 Канал
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