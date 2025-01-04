Звісно, не обійшлося без заяв про "пе-ве-о". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи в російських телеграм-каналах.

Дивіться також Вибухи на нафтобазі у Смоленській області: ЗМІ розповіли про наслідки

Росіяни заявили про збиття БпЛА

Російські пабліки пишуть про збиття дрона в Ленінградській області.

Вказується, що в районі Лузької губи Фінської затоки було виявлено БпЛА. Для протидії використовувалися сили та засоби ППО Росії. Губернатор Ленінградської області Дрозденко заявив, що руйнувань та постраждалих немає.

Також попередньо в російських телеграм-каналах писали, що вводилися обмеження в петербурзькому аеропорту "Пулково". І кілька літаків кружляли неподалік повітряної гавані.

За даними одного з видань, яке посилається на свої джерела, обмеження діяли у період з 23:43 до 00:48, після чого авіавузол запрацював у штатному режимі.



Були введені обмеження в петербурзькому аеропорту "Пулково" / Фото з російського телеграм-каналу