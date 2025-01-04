Конечно, не обошлось без заявлений о "пе-ве-о". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения в российских телеграмм-каналах.

Смотрите также Взрывы на нефтебазе в Смоленской области: СМИ рассказали о последствиях

Россияне заявили о сбитии БпЛА

Российские паблики пишут о сбитии дрона в Ленинградской области.

Указывается, что в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БпЛА. Для противодействия использовались силы и средства ПВО России. Губернатор Ленинградской области Дрозденко заявил, что разрушений и пострадавших нет.

Также предварительно в российских телеграмм-каналах писали, что вводились ограничения в петербургском аэропорту "Пулково". И несколько самолетов кружили неподалеку воздушной гавани.

По данным одного из изданий, которое ссылается на свои источники, ограничения действовали в период с 23:43 до 00:48, после чего авиаузел заработал в штатном режиме.



Были введены ограничения в петербургском аэропорту "Пулково" / Фото из российского телеграм-канала