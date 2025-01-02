Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання ASTRA. У нафтобазі у Ярцево також сталася велика пожежа.
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Що відомо про наслідки атаки нафтобази у Ярцево
Журналісти зазначили, що в Ярцевому палала нафтобаза "Роснафта Смоленськнафтопродукт". За даними джерел видання в екстрених службах регіону, внаслідок атаки 11 дронів було пошкоджено два резервуари з нафтопродуктами обсягом 700 кубометрів.
В одному з них був бензин, в іншому дизельне пальне. Резервуари, за даними джерел, були заповнені в повному обсязі. Вони спалахнули,
– розповіли журналісти.
За даними видання, постраждалих внаслідок цієї атаки не було. Жителів довколишніх будинків було евакуйовано.
Якою була атака на нафтобазу в Ярцево: дивіться відео
До слова, атаку на нафтобазу у Смоленській області 31 грудня підтвердив і голова району Роман Захаров. Губернатор цього російського регіону традиційно заявляв, що "ППО все збила", а на нафтобазу "невдало впав уламок збитого дрона, який і спричинив масштабну пожежу".