Зокрема, дісталося нафтобазі у Ярцево. 24 Канал показує, де вона розташована.

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Де розташоване Ярцево

Те, що регіон дійсно був під атакою безпілотників, визнала місцева влада.

Губернатор Анохін розповів, що у Ярцевському районі уламки впали на території нафтобази. Після цього там стався витік палива та почалася потужна пожежа.

Місцевих також добряче налякали десятки вибухів.

Саме майже 40-тисячне місто Ярцево розташоване за приблизно 60 кілометрів від Смоленська. Воно четверте за величиною в області.

З Ярцево до Москви – майже 340 кілометрів, до кордону із Білоруссю – приблизно 100, а до України – 290.

Де розташоване Ярцево: дивіться на карті