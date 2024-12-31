В частности,, попал нефтебазе в Ярцево. 24 Канал показывает, где она расположена.

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Где расположено Ярцево

О том, что регион действительно был под атакой беспилотников признала местная власть.

Губернатор Анохин рассказал, что в Ярцевском районе обломки упали на территории нефтебазы. После этого там произошла утечка топлива и начался мощный пожар.

Местных также сильно напугали десятки взрывов.

Сам почти 40-тысячный город Ярцево расположен примерно в 60 километрах от Смоленска. Он четвертый по величине в области.

Из Ярцево до Москвы – почти 340 километров, до границы с Беларусью – примерно 100, а до Украины – 290.

Где расположено Ярцево: смотрите на карте